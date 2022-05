Mino Raiola wurde in Monaco beerdigt – und alle Stars kamen

Spielerberater Mino Raiola wurde am Donnerstag in seiner Wahlheimat Monaco beerdigt. An der Trauerfeier, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, nahmen auch zahlreiche seiner Klienten teil.

Unter anderem haben Erling Haaland (21, BVB), Zlatan Ibrahimovic (40, Milan), Marco Verratti (29, PSG), Cesc Fabregas (35, Monaco) und Gianluigi Donnarumma (23, PSG) in der Kirche Saint-Charles Abschied von ihrem langjährigen Weggefährten genommen. Raiola sei für seine Spieler “mehr als ein Vater war als ein Manager”, sagte der Pater, der die Predigt hielt, laut “Gazzetta dello Sport”. Der Tod von Raiola, der nur 54 Jahre alt wurde, kommunizierte dessen Familie am vergangenen Wochenende. Er soll zuvor an Krebs erkrankt sein.

psc 6 Mai, 2022 14:30