Mario Götze sieht seine Zukunft langfristig in der MLS

Rund um Mario Götze gab es zuletzt Wechselgerüchte: Der frühere deutsche Nationalspieler könnte angeblich seinem aktuellen PSV-Trainer Roger Schmidt nach Portugal folgen und bei Benfica anheuern, wird spekuliert. Ein längerfristigeres Ziel des 29-Jährigen ist die MLS.

Der Angreifer würde künftig gerne in Nordamerika auflaufen, wie er im Podcast “kicker meets DAZN” verrät: “Es gibt keinen mittel- oder langfristigen Plan, dafür ist der Fussball zu schwierig und dynamisch. Meine Vorstellung ist aber schon, so lange es geht und ich Spass habe in Europa zu spielen. Und dann vielleicht nochmal nach Amerika zu gehen. Das wäre schon super.” Wann der Schritt für den Gang in die MLS für Götze kommt, lässt der Angreifer offen.

Seinen letzten Wechsel von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven im Oktober 2020 bereut Götze nicht. Mit seiner damaligen Situation beim BVB war er nicht mehr zufrieden: “Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du Konstanz auf der Trainerposition. In Dortmund hatte ich in vier Jahren vier verschiedene Trainer. Es war immer so ein bisschen ein Hin und Her. Das war für mich nicht zufriedenstellend als Spieler.”

psc 3 Mai, 2022 17:32