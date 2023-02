Der Modus für die WM 2026 steht noch nicht fest

Nach wie vor ist nicht definiert in welchem Modus die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird.

Der FIFA hat an der Council-Sitzung am Dienstag noch keine Entscheidung getroffen, wie der Weltverband nach dem Meeting mitteilt. Diese werde «zu gegebener Zeit» folgen, heisst es in einem Statement. Bislang ist einzig klar, dass drei Gastgeber ihren Startplatz auf sicher haben. Dass das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Mannschaften erweitert wird, ist auch schon länger klar. Zunächst wurde eine Gruppenphase mit Dreiergruppen favorisiert. Inzwischen ist aber auch eine andere Variante mit zwölf Vierergruppen möglich. Selbst ein noch exotischerer Modus ist nicht (mehr) ausgeschlossen.

Klar ist inzwischen, dass die Klub-WM 2023 zwischen dem 12. bis 22. Dezember in Saudi-Arabien stattfindet. Sie wird letztmals im bisherigen Format mit sieben Mannschaften ausgetragen. Danach soll es eine Erweiterung des Teilnehmerfeldes geben.

psc 14 Februar, 2023 18:51