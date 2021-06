Neue Aufgabe: Lukas Podolski wird Juror bei “Das Supertalent”

Lukas Podolski geht neue Wege: Der Weltmeister von 2014 macht den Schritt ins Unterhaltungsfernsehen und unterschreibt bei RTL.

Ab Herbst wird der 36-Jährige einer der neuen Juroren bei der TV-Sendung “Das Supertalent”, wie der Sender bekanntgibt. “Lukas Podolski ist einer der erfolgreichsten deutschen Fussballspieler und beliebt bei Jung und Alt: Jetzt hat er bei RTL seine neue Heimat gefunden. Wir freuen uns sehr, dass er unser Publikum zukünftig nicht nur auf der grossen Showbühne begeistern wird, sondern auch im Sport-Bereich. Willkommen bei RTL, lieber Lukas”, sagt RTL-Geschäftsführer Henning Tewes.

Podolski wird also voraussichtlich auch in anderen Sendungen zu sehen sein. Der Fokus gilt aber zunächst auf dem Supertalent. “Jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich bin gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln”, wird Podolski zitiert.

psc 29 Juni, 2021 11:56