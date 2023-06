N'Golo Kanté kauft einen belgischen Klub

N'Golo Kanté sorgt nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien erneut für Schlagzeilen: Der 32-jährige Franzose ist neuer Besitzer des belgischen Drittligisten Royal Excelsior Virton.

Dies bestätigt der Verein am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Kaufpreis wird dabei nicht genannt. Royal Excelsior Virton wurde 1922 gegründet. Kanté übernimmt den Klub vom vom luxemburgischen Investor Flavio Becca. Royal Excelsior wird in den kommenden Tagen einen neuen Vorstand benennen, heisst es im Statement. Dann würden, "getreu dem Image von Kanté, Arbeit, Grosszügigkeit und Bescheidenheit" die kommenden Jahre prägen.

Selbst spielt der Mittelfeldprofi ab sofort für den saudischen Klub Al-Ittihad.

