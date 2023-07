Christian Fassnacht trifft im 1. Spiel für Norwich sofort

Fassnacht steuert beim 2:0-Sieg gegen Toulouse das erste Tor bei. Der langjährige YB-Profi trifft nach einem Eckball von Gabriel Sara, der später das 2:0 erzielt.

Fassnacht hat beim englischen Zweitligisten einen Vertrag für zwei Jahre bis 2025 unterschrieben. Er trifft bei den Engländern auf Trainer David Wagner, der ihn bereits bei YB coachte.

Goals from new signing Christian Fassnacht and the returning Gabriel Sara help the Canaries to a 2-0 win over Ligue 1 side Toulouse 👏

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 25, 2023