Timm Klose löst den Vertrag bei Norwich City auf

Der noch bis Juni 2022 gültige Vertrag wurde nach Klubangaben im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. In der vergangenen Saison war Klose an seinen Stammklub FC Basel ausgeliehen. Ein weiterführendes Engagement konnte er da nicht eingehen. Ob und wo es für Klose nun weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Timm Klose has left Norwich City after a mutual agreement was reached to cancel his contract.

We thank Timm for his contributions to the club and wish him all the best in his future endeavours.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 31, 2021