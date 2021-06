Top-Transfer in der Premier League: Emiliano Buendía wechselt für bis zu 45 Millionen

Der Transfermarkt auf der Insel kommt allmählich in Fahrt: Aston Villa gibt am Montag die Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers Emiliano Buendía bekannt.

Der 24-Jährige wechselt vorbehaltlich des noch ausstehenden Medizinchecks von Aufsteiger Norwich City zum Verein aus Birmingham. Medienberichten zufolge fliessen inklusive Boni bis zu 45 Mio. Euro für den Stürmer, der zurzeit in Südamerika mit Argentinien WM-Qualispiele bestreitet. “Da sich Emiliano gerade in der Sicherheitsblase der argentinischen Nationalmannschaft befindet und sich auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien am Dienstagabend vorbereitet, wird er den Medizincheck nach dem Spiel absolvieren und den Transfer komplettieren”, schreibt Aston Villa.

Norwich zahlte für den Angreifer im Sommer 2018 1,5 Mio. Euro Ablöse an den FC Getafe. Nun wird Buendía für ein Vielfaches verkauft. In der abgelaufenen Saison war er mit 15 Toren und 17 Assists massgeblich am Aufstieg der Canaries in die Premier League beteiligt.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021

