Franco Foda tritt als österreichischer Teamchef zurück

Der österreichische Teamchef Franco Foda tritt von seinem Amt zurück.

Dies gibt der 55-Jährige am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. “Ich habe mir die letzten Tage viele Gedanken gemacht. Ich habe mich letztendlich gestern am Abend entschieden. Es stand zwar noch im Raum, dass ich eventuell auch die Möglichkeit gehabt hätte auf eine Vertragsverlängerung. Aber das hat für mich dann keine Rolle mehr gespielt, weil ich die Verantwortung dafür übernommen habe”, sagt Foda.

Österreich ist in der vergangenen Woche in den WM-Playoffs an Wales gescheitert. Am Dienstag steht ein Testspiel gegen Schottland an. Es wird der 48. und letzte Auftritt von Franco Foda als Teamchef sein. “Es war mir eine grosse Ehre als Nationaltrainer und mit dieser Mannschaft zu arbeiten”, sagt er. “Es waren viereinhalb tolle Jahre. Mein Nachfolger kann sich auf eine charakterlich einwandfreie Mannschaft freuen, die gut ist und viel Entwicklungspotenzial hat.”

psc 28 März, 2022 12:58