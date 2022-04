Neuer Nationaltrainer: Österreich führt Gespräche mit Petkovic

Nach dem Abgang von Franco Foda ist Österreich auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer. Die Spur könnte zu Vladimir Petkovic führen.

Hinter Vladimir Petkovic liegen turbulente Monate: Im Anschluss an die Europameisterschaft verabschiedete sich der 58-Jährige als Nati-Coach der Schweiz und heuerte in der Ligue 1 bei Girondins Bordeaux an. Dort hielt er sich allerdings nur 25 Pflichtspiele im Amt, ehe er Anfang Februar entlassen wurde.

Und nun könnte Petkovic möglicherweise Nationaltrainer von Österreich werden. Gerüchte um ein mögliches Engagement beim ÖFB halten sich bereits seit wenigen Wochen, sei bekannt ist, dass Franco Foda nicht weitermachen wird. Petkovic sei zwar nicht der einzige Kandidat, doch Sportdirektor Peter Schöttel habe ihn laut dem “Kurier” bereits getroffen. Der ehemalige Nati-Coach “wurde für einen spannenden Kandidaten befunden, ein weiteres Gespräch soll folgen”, heisst es.

adk 17 April, 2022 16:16