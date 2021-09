Offiziell: Der Ballon d’Or wird dieses Jahr wieder vergeben

“France Football” gibt bekannt, dass die Gala zur Vergabe am 29. November im Théâtre du Châtelet in Paris stattfinden wird. Das ist die gleiche Austragungsstätte wie vor zwei Jahren. Die Nominierungen werden im Laufe des 8. Oktobers bekanntgegeben. Letzter Gewinner der prestigeträchtigen Auszeichnung ist Lionel Messi. Der Argentinier triumphierte 2019 vor Virgil van Dijk und Cristiano Ronaldo.

𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠

📆 october 8th : nominees

⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et

