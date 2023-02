Bestätigt: Marcelo löst Vertrag in Piräus auf

Nachdem Marcelos Vertrag bei Real Madrid im vergangenen Sommer ausgelaufen war, heuerte der 34 Jahre alte Linksverteidiger ablösefrei bei Olympiakos Piräus an. Nach rund einem halben Jahr in Griechenland mit zehn Pflichtspielen und drei Toren zieht der Brasilianer schon wieder fort – sein Kontrakt wurde aufgelöst. Nun wird sich der Routinier einen neuen Klub suchen. Wohin es ihn verschlägt, steht noch aus.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023