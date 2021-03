Der Verein gibt am Montag die Vertragsverlängerung mit dem 36-jährigen Offensivspieler bis Juni 2022 bekannt. Valbuena stiess im Sommer 2019 von Fenerbahçe zu Olympiakos und hat dort in der laufenden Saison 28 Pflichtspiele bestritten. Dabei steuerte er zwei Tore und acht Assists bei.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο! / @MathieuVal8 signed his contract renewal with Olympiacos for another year! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/75S0ENSLxc

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 29, 2021