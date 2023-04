Olympiakos löst den Vertrag mit James Rodriguez per sofort auf

Der laufende Vertrag des 31-jährigen Kolumbianers wurde aufgelöst, wie die Griechen am Donnerstag mitteilen. Eigentlich wäre James Rodriguez, der erst im vergangenen September zum Verein stiess, noch bis Ende Juni gebunden gewesen. Nun ist der frühere Real- und Bayern-Profi wieder Free Agent.

Für Olympiakos steuerte er während seiner kurzen Zeit jeweils fünf Tore und fünf Assists bei. Wohin es den Spielmacher nun ziehen wird, ist noch offen. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Wechsel zu Besiktas in die Türkei.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 13, 2023