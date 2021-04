Ottmar Hitzfeld hat EM-Tipp und verrät, wer der beste Spieler ist, den er trainierte

Ottmar Hitzfeld hat am Donnerstagabend im Schweizer Fernsehen auch über die bald stattfindende Europameisterschaft und persönliche Vorlieben gesprochen.

Trotz schwieriger letzter Monate und gar Jahre rechnet der frühere Schweizer Nationaltrainer damit, dass Deutschland im Sommer an der EM triumphiert. So lautet jedenfalls sein EM-Siegertipp in der TV-Sendung “Gredig direkt” beim Schweizer Fernsehen.

Eine für manche wohl eher überraschende Antwort liefert Hitzfeld auch auf die Frage, wer denn der beste Spieler ist, den er je trainiert hatte: Giovane Elber so die Ansage des 72-Jährigen.

Derweil ist Diego Maradona der beste Spieler, den er je live in Aktion gesehen hat. Bei der ewigen Frage Messi oder Ronaldo legt er sich auf den Argentinier fest.

Zum Abschluss des rund halbstündigen Interviews betont Hitzfeld, dass er sich zurzeit “sauwohl” fühle. Den Rücktritt als Trainer vor sieben Jahren bereute er nie. Nicht einmal ein 25-Millionen-Angebot aus China konnte ihn in der Vergangenheit zum Comeback bewegen.

psc 23 April, 2021 12:27