Exklusiv: Deshalb entscheidet sich Ex-GC-Profi Charles Pickel für Serie A-Aufsteiger Cremonese

Der bereits angekündigte Wechsel von Charles Pickel vom portugiesischen Erstligisten Famalicão zur US Cremonese in die Serie A ist perfekt. Für den 25-jährigen Mittelfeldspieler geht damit ein grosser Wunsch in Erfüllung.

Wie Pickel gegenüber 4-4-2.ch verrät, war die Serie A schon immer ein Lebenstraum. Mit der Unterschrift bei Cremonese geht dieser für den früheren FCB-Junior und GC-Profi nun in Erfüllung. Er unterschreibt für vier Jahre bis 2026. Pickel weckte nach einer erfolgreichen Saison in Portugal zahlreiche Interessenten. Für den zweikampfstarken Defensivstrategen lagen auch Angebote aus Deutschland und Frankreich vor, bei Cremonese hat für Pickel aber alles gepasst. Die 4,5 Mio. Euro Ablöse, die der Aufsteiger für den Spielmacher hinlegt, ist ein klubinterner Rekordtransfer. Pickel soll von Anfang an sehr viel Verantwortung übernehmen, Spielzeit ist ihm garantiert.

Nach über 20 Jahren in der Serie B ist das Saisonziel klar: Cremonese soll den Klassenerhalt schaffen und Pickel dazu beitragen. Persönlich möchte er möglichst viele Spielminuten erhalten und in der italienischen Topliga von Anfang an Fuss fassen.

psc 22 Juli, 2022 12:13