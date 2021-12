Meister Ferencvaros Budapest trennt sich vom 55-jährigen Übungsleiter, wie der Klub am Montag bekanntgibt. Stöger liegt in der heimischen Liga nach Verlustpunkten an der Tabellenspitze. Das Abschneiden im Europacup in dieser Saison war allerdings enttäuschend: In den Champions League-Playoffs scheiterten die Ungarn an den Young Boys. Und in der Europa League gab es gleich fünf Niederlagen in Folge. Einzig eine letztlich unbedeutende Partie gegen Bayer Leverkusen konnte Ferencavros siegreich bestreiten. Stöger muss nun gehen.

Vor seinem Wechsel nach Ungarn war er unter anderem Trainer von Austria Wien, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln.

FTC has decided to part ways with its head coach, Peter Stöger.

We thank him for his work with Ferencváros and wish him the best in the future!

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 13, 2021