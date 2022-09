Ankündigung: Cristiano Ronaldo will an der EM 2024 spielen

Cristiano Ronaldo gibt auch mit 37 Jahren den Ton in der portugiesischen Nationalmannschaft an. Und der Torjäger hat noch lange nicht genug.

Während des Aufenthalts bei der Nationalmannschaft, mit der er sich aktuell auf die anstehenden Nations League-Spiele gegen Tschechien und Spanien vorbereitet, blickt Ronaldo voraus und macht eine grosse Ankündigung: «Mein Weg in der Nationalmannschaft ist noch nicht zu Ende. Wir haben viele gute junge Spieler. Ich werde bei der Weltmeisterschaft dabei sein und ich möchte bei der Europameisterschaft dabei sein.»

Die nächste EM findet 2024 in Deutschland statt. Ronaldo wird dann 39 Jahre alt sein. Auch in zwei Jahren möchte der fünfmalige Weltfussballer also noch auf höchstem Niveau spielen. Die EM-Trophäe konnte er 2016 mit Portugal schon einmal in die Höhe stemmen.

