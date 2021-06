CR7 macht nach EM-Aus ein grosses Versprechen

Cristiano Ronaldo ist nach wie vor bitter enttäuscht über das frühe Portugal-Aus an der Europameisterschaft. Den Fans der Mannschaft macht er aber bereits ein grosses Versprechen.

Ans Aufhören bzw. einen Nationalmannschaftsrücktritt denkt der 36-Jährige noch keineswegs. Via Instagram richtet er sich am Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Belgien direkt an die Supporter. “Die Fans haben uns von Anfang bis Ende unermüdlich unterstützt. Es war nicht möglich, das zu erreichen, was wir uns zum Ziel gesetzt hatten, aber wir bedanken uns zutiefst bei Ihnen.” Man habe alles gegeben, um den Titel zu verteidigen und sei stolz auf das Erreichte, führt Ronaldo aus.

Und dann folgt jener Satz, den seine Fans unbedingt hören wollten: “Wir werden noch stärker zurückkommen.” Ronaldo wird auch bei der Kampagne für die WM 2022 in Katar weiterhin Bestandteil der Nationalelf seines Landes sein. Nun wird er sich nach einer intensiven Saison erst einmal erholen. Noch nicht definitiv geklärt ist auch seine Zukunft auf Vereinsebene. Zwar läuft sein Vertrag bei Juventus noch ein Jahr, ausgeschlossen ist ein Transfer in diesem Sommer aber bisher nicht.

psc 28 Juni, 2021 14:23