Ronaldo weigert sich bei Portugal mit den Reservisten zu trainieren

Cristiano Ronaldo stand bei Portugal gegen die Schweiz erstmals nach 31 Partien an Grossanlässen nicht mehr in der Startelf. Der 37-Jährige akzeptiert die Rolle als Reservist allerdings nicht.

Eigentlich haben jene portugiesischen Spieler, die beim 6:1-Sieg gegen die Schweiz am Dienstagabend nicht in der Startformation standen, am Mittwoch ein etwas intensiveres Training absolviert. Ronaldo wurde dabei allerdings nicht gesichtet. Stattdessen bestritt er die lockere Einheit mit den Startern.

Die Degradierung des Superstars auf die Ersatzbank war eine grosse Überraschung. Trainer Fernando Santos bekam mit seiner Massnahme letztlich recht, erzielte Ersatzmann Gonçalo Ramos gegen die Schweiz doch gleich drei Tore. Ronaldo wurde erst in der 74. Spielminute eingewechselt und blieb ohne persönliches Erfolgserlebnis.

psc 7 Dezember, 2022 14:28