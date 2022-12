«Halt dein Maul!»: Ronaldo erklärt seinen Fluch-Abgang

Cristiano Ronaldo wird im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Südkorea (1:2) bereits vorzeitig ausgewechselt. Dem Portugiesen schmeckt dies ganz und gar nicht.

In der 65. Minute entschied sich Portugals Nationaltrainer Fernando Santos dafür, Cristiano Ronaldo auszuwechseln. Kameras fingen den Offensivstar dabei ein, wie er in diesem Zuge wütend einen Finger auf den Mund legte und scheinbar «Shut up», «Halt dein Maul» sagte.

Ist Ronaldo etwa sauer auf Santos gewesen, weil er ihn ausgewechselt hat? «Nein», so der 37-Jährige später. «Ein südkoreanischer Spieler sagte mir, ich solle so schnell wie möglich rausgehen. Ich sagte ihm, dass er sein Maul halten soll, weil er kein Recht hat, das zu sagen. Es gab keine Meinungsverschiedenheit mit dem Trainer», so der fünfmalige Weltfussballer. Beim Südkoreaner soll es sich um Cho Gue-Sung handeln.

