Portugal-Trainer Santos hat bei Ronaldo «nichts zu bereuen»

51 Minuten musste Cristiano Ronaldo gegen Marokko im Viertelfinal auf der Ersatzbank schmoren, ehe ihn Fernando Santos beim Stand von 0:1 einwechselte. Nach Spielende sagte Santos: «Ich bereue nicht, ihn nicht von Anfang an gebracht zu haben. Er hat uns etwas gegeben, als er reinkam. Also: Ich habe nichts zu bereuen.»

Jedoch konnte auch Ronaldo die Niederlage und folglich das Ausscheiden bei der WM nicht verhindern. Unmittelbar nach Spielende marschierte der 37-Jährige in seinem wohl allerletzten WM-Spiel unter Tränen in die Kabine.

Cristiano Ronaldo in tears. Portugal are out. Shock. 🇵🇹💔 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vvfeLik5sn

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022