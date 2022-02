Fix: Roger Schmidt macht Schluss bei der PSV Eindhoven

Der deutsche Trainer Roger Schmidt verlässt die PSV Eindhoven nach dieser Saison.

Diesen Entschluss hat der 54-Jährige gefasst. Vom niederländischen Erstligisten wurde er nun auch offiziell kommuniziert. “Wir haben die letzten Wochen genutzt, um gute Gespräche zu führen. Wir hatten die Absicht, mit Roger weiterzumachen, aber er hat beschlossen, am Ende der Saison aufzuhören. Wir bedauern das, aber es ändert nichts an unserem Ziel, in dieser Saison so viele Titel wie möglich zu gewinnen”, erklärte der Technische Direktor John de Jong.

Schmidt übernahm den Trainerjob in Eindhoven im Sommer 2020 und führte das Team in seiner ersten Saison auf den 2. Platz. Dazu gewann er den niederländischen Supercup. Im “kicker” begründet Schmidt sein Aus bei der PSV wie folgt: “Ich bin stolz, Teil der PSV Eindhoven zu sein und möchte mit meiner Mannschaft in dieser Saison noch um weitere Titel kämpfen. Im Sommer möchte ich dann aber frei sein, um eine neue Entscheidung für mich treffen zu können.” Möglicherweise strebt der Deutsche eine Rückkehr in die Bundesliga an, wo ab Sommer beispielsweise der Job bei Hertha BSC vakant ist.

psc 3 Februar, 2022 12:03