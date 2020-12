PSV nur Durchgangsstation: Mario Götze hat bereits neue Pläne

Mario Götze wechselte im Oktober zu PSV Eindhoven und weiss in den Niederlanden nach einer sehr schwierigen Saison bei Borussia Dortmund durchaus zu überzeugen. Möglicherweise ist er bereits nächsten Sommer wieder weg.

Für den 28-jährigen Angreifer geht es nach Monaten ohne echte Spielpraxis bei PSV wieder bergauf. In 13 Spielen sind ihm in dieser Saison bereits vier Treffer und drei Assists geglückt. Götze steht in Eindhoven bis 2022 unter Vertrag. Laut “Sportbuzzer” ist ein Abgang nach nur einer Spielzeit aber nicht ausgeschlossen.

Offenbar wurde dem 63-fachen Nationalspieler bei der Vertragsunterschrift von Klubseite her zugestanden, dass er den Verein vorzeitig verlassen darf, falls wieder ein grösserer Klub aus einer Topliga anklopft. Und Götze strebt weiterhin nach dem Höchsten: In Interviews hat er den Gewinn der Champions League neben der Rückkehr ins DFB-Team bereits als eines seiner grossen Ziele formuliert.

psc 28 Dezember, 2020 16:35