PSV Eindhoven findet den Nachfolger von Cody Gakpo

Die PSV Eindhoven verliert mit Cody Gakpo einen sehr wichtigen Spieler. Die Niederländer haben einem Transfer des 23-Jährigen zum FC Liverpool zugestimmt und kassieren dafür im besten Fall mehr als 50 Mio. Euro. Einen Teil dieser Summe könnte in Ola Brynhildsen investiert werden.

Der norwegische Mittelstürmer spielt noch in seiner Heimat bei Molde FK und ist laut Transferexperte Fabrizio Romano der designierte Gakpo-Nachfolger bei der PSV. Die Niederländer führen sowohl Gespräche mit dem Klub des 23-Jährigen wie auch mit diesem selbst. Brynhildsen steht bei Molde bis Ende 2024 unter Vertrag. In dieser Saison sind dem Rechtsfuss für seinen Verein in 30 Spielen starke 16 Tore geglückt.

psc 27 Dezember, 2022 10:39