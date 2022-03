“Vorzugsweise Italien oder Spanien” – Götze: “Unbedingt Champions League gewinnen”

Mario Götze wechselte 2020 von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven, könnte nun aber seinen Abgang planen. Der Weltmeister von 2014 steckt sich hohe Ziele.

Trainer Roger Schmidt verlässt die PSV Eindhoven – und damit möglicherweise auch Mario Götze. “Für mich als Spieler ist der Trainer die wichtigste Personalie im Fussball”, sagte Götze im Interview mit “Sports Illustrated”. Er wolle schauen, wie es sich entwickelt. Bis 2024 läuft der Vertrag des Angreifers in Eindhoven noch. Einen baldigen Abgang liess er aber offen, wobei Italien, Spanien oder England ihn reizen würde.

“Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte”, erklärte Götze. Deswegen wolle er in Europa auf höchstem Niveau spielen, “vorzugsweise in Italien oder Spanien. Die Premier League mit ihrer extrem ausgeglichenen Liga reizt mich auch”. Daneben meinte er: “Es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Ich muss unbedingt in die Bundesliga zurück.”

adk 14 März, 2022 12:38