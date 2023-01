Serienmeister Red Bull Salzburg krallt sich Isreali-Talent Oscar Gloukh

Der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg greift auf dem Transfermarkt zu und schnappt sich das israelische Mittelfeldtalent Oscar Gloukh.

Der 18-Jährige feierte im vergangenen November bereits sein Debüt in der Nationalmannschaft und gilt als grosses Zukunftsversprechen. Gloukh wechselt aus seiner Heimat von Maccabi Tel Aviv für 7 Mio. Euro in die Mozartstadt und unterschreibt dort bis 2027.

«Wir freuen uns, dass sich Oscar trotz etlicher anderer Angebote auf hohem Niveau für uns entschieden hat und er seine nächsten Entwicklungsschritte in Salzburg gehen möchte. Er ist ein richtig guter Fussballer, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel Verantwortung auf dem Platz übernimmt. Er kommt jetzt mit 18 Jahren erstmals in ein völlig neues Umfeld. Wir haben uns mit ihm über unsere Art und Weise von Fussball intensiv ausgetauscht, und Oscar wird in den kommenden Monaten die nötige Zeit bekommen, um sich an sein neues Umfeld und den Fußball beim FC Red Bull Salzburg zu gewöhnen», sagt Sportdirektor Christoph Freund zum Neuzugang.

OFFIZIELL: Oscar Gloukh wechselt von @MaccabiTLVFC zu uns und erhält einen Vertrag bis Juni 2027.

Servus in Salzburg, Oscar! 🙌 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 27, 2023

