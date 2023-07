Trainer-Knall: Salzburg stellt Jaissle frei - geht nach Saudi-Arabien

Der deutsche Trainer Matthias Jaissle verlässt Red Bull Salzburg voraussichtlich und wechselt nach Saudi-Arabien.

Al-Ahli hat beim 35-Jährigen eine Anfrage platziert, nachdem Fulham-Coach Marco Silva für den vakanten Trainerposten zunächst abgesagt hatte. Jaissle hingegen scheint anzubeissen. Wie sein Verein Red Bull Salzburg am Freitag mitteilt, wurde der Trainer zwei Tage vor dem Start der neuen Meisterschaft von seinen Aufgaben freigestellt. Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: "Wir sind der Ansicht, dass ein Trainer, der sich nur zwei Tage vor dem Start einer wichtigen Saison derart intensiv mit einem möglichen Klubwechsel beschäftigt, bei diesem Auftakt auch nicht dabei sein sollte. Wir wollen mit voller Energie und Überzeugung in die neue Saison starten. Dafür benötigen wir 100 Prozent Fokus von allen Beteiligten."

Jaissle soll sich mit Al-Ahli bereits in den finalen Verhandlungen befinden. Die Saudis stehen unter Zeitdruck, beginnt in zwei Wochen doch die neue Saison. In dieser Saison wurden unter anderem Edouard Mendy (Ex-Chelsea) und Roberto Firmino (Ex-Liverpool) verpflichtet.

In Salzburg übernimmt vorläufig die Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser die Betreuung der Mannschaft.

OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg hat Trainer Matthias #Jaissle vorerst von seinen Aufgaben freigestellt. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 28, 2023

psc 28 Juli, 2023 12:38