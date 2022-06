River Plate bestätigt Gespräche mit Luis Suarez

Der argentinische Traditionsverein River Plate arbeitet an einer möglichen Verpflichtung von Luis Suarez.

Der 35-jährige Uruguayer muss Atlético Madrid in diesem Sommer verlassen, nachdem sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde. River Plates Trainer Marcelo Gallardo bestätigt nun Gespräche mit dem Torjäger: “Ich habe mit ihm gesprochen, ja. Ich kenne ihn. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm.” Dabei sei es auch um einen möglichen Wechsel von Suarez zum Verein aus Buenos Aires gegangen: “Ich habe einfach mit ihm gesprochen, um zu sehen, was in seinem Leben passieren wird und ob er zum argentinischen Fussball kommen möchte, zu einer Institution wie der unseren, die ihm viele Möglichkeiten bietet und einen Wettbewerb hat, damit er zu seiner ersehnten Weltmeisterschaft kommen kann.”

Ob es mit einer Verpflichtung bereits in diesem Sommer gelingt, ist allerdings fraglich. Suarez könnte auf eine Fortsetzung der Karriere in Europa spekulieren – zumindest bis zur WM in Katar. Auch von Klubs aus europäischen Topligen soll es Interesse geben. Angeblich wurde der Angreifer zuletzt Juventus angeboten.

psc 15 Juni, 2022 10:27