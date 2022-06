River Plate macht Luis Suarez ein Angebot

Luis Suarez ist nach seinem bestätigten Abgang von Atlético Madrid auf der Suche nach einem neuen Klub. Den Uruguayer könnte es nach Argentinien verschlagen.

River Plate bemüht sich um eine Verpflichtung von Luis Suarez. Dies hat der dortige Cheftrainer Marcelo Gallardo nun öffentlich bestätigt. “Er (Suarez) schätzt unser Angebot und zieht es in Erwägung. Am Ende liegt es aber nicht an uns”, wird Gallardo von der Zeitung “Sport” zitiert.

Suarez war im Sommer 2020 vom FC Barcelona zu Atlético Madrid gewechselt und verlässt den spanischen Hauptstadtklub nun nach zwei Jahren der Zugehörigkeit. Ob es ihn tatsächlich ausserhalb Europas zieht, bleibt abzuwarten.

adk 12 Juni, 2022 11:49