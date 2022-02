Roberto Carlos gibt auf der Insel Comeback für 1 Spiel

Wie “Bull in the Barn United” am Montag verkündete, wird der 48-Jährige das Team für ein Spiel in der “Sunday League” verstärken. Die Ablöse für Roberto Carlos habe nur 5 Pfund betragen. “Der Mann, der Mythos, die Legende wird sich Bull in the Barn United für ein aussergewöhnliches Fussballspiel anschließen”, schreibt das Team via Twitter.

Die Truppe hat Carlos über eine Charity-Aktion von Ebay via Verlosung “gewonnen”. Die Einnahmen gehen an eine Initiative für benachteiligte Kinder.

Stürmer Matthew Brown sagt gegenüber der “BBC”: “Einer unserer Jungs sagte in einem Gruppenchat: ‘Lasst es uns einfach mal versuchen’, und am Ende haben wir gewonnen.”

Carlos hat seine Aktivkarriere eigentlich 2012 beendet. 2015 gab er in Indien noch einmal ein kurzes Comeback. 2002 feierte er mit der Seleçao den WM-Titel.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history 👀Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ

— Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022