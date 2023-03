Roland Schwegler bleibt Trainer des SC Cham

Promotion Ligist SC Cham kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Trainer Roland Schwegler zählen.

Der Ex-Profi hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Zentralschweizern bis Sommer 2024 verlängert. Schwegler wird in Cham somit bereits die fünfte Saison in Angriff nehmen. Derzeit liegt er mit seiner Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz.

Sportchef Marcel Werder freut sich über die Vertragsverlängerung mit dem 41-Jährigen: «Die sportlichen Resultate, die Entwicklung des Teams wie auch die engagierte Arbeit auf und neben dem Platz sind für uns Anlass genug, den Vertrag vorzeitig über die Saison hinaus zu verlängern. Wichtig ist, dass wir uns stets weiterentwickeln und wachsam bleiben, damit wir unsere Aufgaben weiter erfolgreich fortsetzen können. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit». Für den in Hünenberg wohnhafte Schwegler wird es bereits die fünfte Saison auf dem Eizmoos werden. Mit Assistenztrainer Emilio Gesteiro konnte ebenfalls um eine weitere Spielzeit verlängert werden. Das Duo arbeitet seit Beginn zusammen und ergänzt sich in den jeweiligen Rollen bestens. Beide Verträge wurden um eine weitere Saison verlängert.»

Auch Schwegler freut sich auf mindestens eine weitere Saison in Cham: «Ich möchte dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Es freut mich, dass ich mit meinem Staff und meiner Mannschaft ein weiteres Jahr zusammenarbeiten kann. Es stets eine grosse Herausforderung für uns, dass wir uns in dieser anspruchsvollen Liga so gut wie möglich präsentieren können. Bisher ist uns das ganz gut gelungen und wir werden alles daransetzten, dass es auch weiterhin so bleibt.»

psc 6 März, 2023 15:19