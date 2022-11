Daran könnte der Ronaldo-Deal mit den Saudis noch scheitern

Der saudische Verein Al Nassr FC geht für die geplante Verpflichtung von Cristiano Ronaldo in die Vollen und wedelt mit den ganz grossen Scheinen. Eine definitive Entscheidung, ob es tatsächlich zur Zusammenarbeit kommt, ist aber noch nicht gefallen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Al Nassr dem 37-jährigen Portugiesen bzw. dessem Berater Jorge Mendes tatsächlich ein lukratives Angebot unterbreitet. Bis 2025 könnte Ronaldo in Saudi-Arabien jährlich sage und schreibe 200 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Die Krux: Ein Grossteil dieser Einnahmen käme durch Sponsorengelder zustande. Und da steht noch nicht definitiv fest, ob die involvierten Unternehmen die angekündigten Gelder tatsächlich so zahlen wollen.

Deshalb ist auch noch keine definitive Entscheidung über die Zukunft von Ronaldo gefallen. Dieser will sich aktuell ohnehin voll und ganz auf die WM in Katar konzentrieren. Erst danach steht seine Planung bezüglich weiterer Vereinskarriere wieder im Fokus. Nach wie vor ist es auch denkbar, dass der Superstar in einer europäischen Topliga weitermacht.

