Salernitana kündigt bevorstehenden Ribéry-Deal an

Franck Ribéry steht unmittelbar vor der Unterschrift beim italienischen Serie-A-Aufsteiger US Salernitana. Dies bestätigt der Klub nun selbst.

Nach zwölf Jahren beim FC Bayern wechselte Franck Ribéry 2019 zum AC Florenz. In der Toskana wurde der Kontrakt des 38-Jährigen aber nicht mehr verlängert, ist er seitdem auf Klubsuche. Mit US Salernitana scheint der Franzose nun fündig geworden zu sein. Der Flügelflitzer würde sich demnach für den Aufsteiger und nicht für Hellas Verona oder den FC Turin entscheiden.

“Man erkennt die Größe des Mannes daran, dass er nicht über das Gehalt gesprochen hat, sondern sich nach der Stadt erkundigt hat, die Schönheit von Salerno gesehen hat und auch ein paar unserer Spiele gesehen hat”, teilte Salernitanas Sportdirektor Angelo Fabiani gegenüber “Telecolore” mit. “Vielleicht hat ihn der Anblick eines Vereins, der sich in den letzten Jahren fussballerisch weiterentwickelt hat, überzeugt.”

Es wird berichtet, dass das Gehalt Ribérys rund 1,5 Millionen Euro pro Saison plus Prämien betragen wird. “Meine Berater haben mir gesagt, dass er Entwarnung gegeben hat, und ich möchte ihm dafür danken, dass er einfach an Salerno gedacht hat. Das ist etwas, worauf alle im Verein sehr stolz sein sollten”, so Fabiani.

adk 4 September, 2021 16:22