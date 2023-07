Steven Gerrard geht Engagement in Saudi-Arabien ein

Vor einigen Wochen sagte Gerrard noch, das er ein entsprechendes Angebot abgelehnt habe. In der Zwischenzeit wurden die Gespräche aber wieder aufgenommen und nun zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Al-Ettifaq bestätigt die Ankunft des englischen Ex-Profis am Montagabend.

Der Ex-Profi ist seit vergangenem Oktober ohne Engagement, nachdem er bei Aston Villa vor die Türe gesetzt wurde.

Where legends are found ❤️💚

We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu

— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 3, 2023