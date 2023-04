Saudis bieten Lionel Messi 400 Millionen für ein Jahr

Wie Transferexperte Fabrizio Romano twittert, winken dem argentinischen Weltmeister bei einem Wechsel zu Al Hilal sage und schreibe 400 Mio. Euro pro Jahr. Eine irre Summe, der Messi aber wohl nicht folgen wird. Seine Priorität sei weiterhin ein Verbleib in Europa. Während eine Vertragsverlängerung in Paris Medienberichten zufolge in weite Ferne gerückt ist, scheint eine Rückkehr zu Barça wahrscheinlicher zu werden.

Schaffen es die Katalanen die Financial Fairplay-Regularien einzuhalten, sind sie sehr um eine Verpflichtung des 35-jährigen Superstars bemüht.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

