Schalke bestätigt das Milan-Interesse an Malick Thiaw

Schalke 04 bestätigt öffentlich, dass Serie A-Klub Milan im Winter wegen Youngster Malick Thiaw angeklopft hat.

Der 20-jährige Innenverteidiger zählt bei den Gelsenkirchenern bereits zu den Leistungsträgern und ist im Abwehrzentrum gesetzt. Seit fast sieben Jahren spielt er für Schalke und genoss dort einen Grossteil der fussballerischen Ausbildung. Möglicherweise steht aber schon bald ein Wechsel an. Trainer Dimitrios Grammozis bestätigt das Milan-Interesse, betont aber gleichzeitig, dass sich Thiaw jetzt auf seine Aufgaben auf Schalke konzentriert: “Grundsätzlich ist das eine Wertschätzung für den ganzen Verein, dass so ein Junge von so einem grossen Verein umworben wird. Aber man sollte das nicht zu hoch hängen. Das kann in dem Alter ganz schnell gehen. Wenn man denkt, jetzt geht es von alleine, ich habe ein Angebot von Milan, ich muss nicht mehr viel machen, dann wird es bei mir ganz schwer. Aber wenn er weiter so performt und spielt, wird er seinen Weg gehen.”

Der Serie A-Klub hat im Winter Medienberichten zufolge ein konkretes Angebot für den Abwehrspieler abgegeben. Die Gelsenkirchener haben es aber für als zu niedrig befunden. Thiaw ist bis 2024 an den Zweitligisten gebunden.

psc 3 Februar, 2022 13:54