Schlussstrich: Ex-FCB-Verteidiger David Abraham tritt zurück

David Abraham, der frühere Verteidiger des FC Basel und einstige Eintracht-Kapitän, gibt sein Karriereende bekannt.

Der 35-Jährige kehrte Anfang dieses Jahres in seine argentinische Heimat zurück und spielte wieder für seinen Stammverein Club Atlético Huracán de Chabás. Dort bestritt er am vergangenen Wochenende seine letzte Partie. Nun gibt David Abraham auf Instagram bekannt: “Ich danke allen meinen Teamkollegen und allen Menschen in Huracán für dieses wunderbare Jahr, in dem wir Dinge erreicht haben, die wir nie aus unserem Gedächtnis streichen werden.” Mit der Karriere ist nun Schluss.

Der Innenverteidiger wechselte 2007 erstmals nach Europa und bestritt eine Leihsaison in Spanien. 2012 unterschrieb er dann beim FC Basel und war dort bis 2012 ein wichtiger Leistungsträger. Via Getafe und Hoffenheim führte sein Weg 2016 nach Frankfurt, wo er sechs Jahre lang spielte und 2018 mit dem Titelgewinn im DFB-Pokal seinen grössten Erfolg feierte.

psc 15 Dezember, 2021 14:06