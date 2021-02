Schlussstrich: Ibrahim Afellay beendet seine Karriere

Der niederländische Mittelfeldprofi Ibrahim Afellay beendet mit 34 Jahren seine Karriere.

Der Ex-Nationalspieler war seit Sommer ohne Verein. In der TV-Sendung “Studio Voetbal” hat Afellay am Sonntagabend bekanntgegeben, dass er aufhört: “Man weiss, dass der Moment früher oder später kommt. Es kamen einige Dinge und ich hätte gerne noch ein Jahr weitergemacht, aber nicht um jeden Preis. Das, was ich wollte, war nicht dabei. Es ist gut so”, so der frühere Barça-, PSV- und Schalke-Profi.

Unter den vorhandenen Angeboten war keines mehr dabei, das den 53-fachen Nationalspieler gereizt hätte: “„Ich hatte schon eine ganze Weile im Kopf, was ich wollte und vor allem, was ich nicht wollte. Letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen und ich habe meinen Frieden damit.”

psc 1 Februar, 2021 10:07