Ibrahimovic spricht über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft

Erstmals seit der EURO 2016 wird Zlatan Ibrahimovic, Stürmerstar des AC Mailand, für die Nationalmannschaft von Schweden auflaufen. Das sagt der 39-Jährige dazu.

Knapp fünf Jahre nach seinem Rücktritt aus der schwedischen Nationalmannschaft feiert Zlatan Ibrahimovic sein Comeback. Der Stürmerstar des AC Mailand wurde ins Aufgebot von Trainer Janne Andersson berufen. “Wir haben uns zum ersten Mal getroffen, allein in einem Raum, und wir haben über alles gesprochen”, sagte Ibrahimovic auf einer Pressekonferenz am Montag, wie seine Rückkehr ablief. “Es war ein positives Treffen, bei dem wir uns gegenseitig ausgetauscht haben und am Ende haben wir entschieden, was das Beste für Schweden ist”, so der Angreifer.

Ibrahimovic erklärte weiter: “Wir wissen beide, was das Beste für die Nationalmannschaft ist und heute sitze ich hier vor Ihnen. Wenn ich hier bin, dann nicht, weil ich Zlatan Ibrahimovic heisse, sondern weil ich es verdient habe, hier zu sein. Der 39 Jahre alte Star fühle sich “fit, ich will dabei sein und ich habe das Gefühl, dass ich immer noch einen Beitrag für die Nationalmannschaft leisten kann.”

adk 22 März, 2021 16:40