Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli leitet EM-Halbfinal

Grosse Ehre für die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli: Die 42-Jährige wird den EM-Halbfinal zwischen England und Schweden arbitrieren.

Damit kommt für Staubli in ihrer langen und erfolgreichen Schiri-Karriere ein weiteres grosses Spiel hinzu. Vor fünf Jahren leitete sie an der EM in den Niederlanden sogar das Finalspiel. Dieses Mal ist es das Halbfinale, das am Dienstagabend in Sheffield angepfiffen wird. An der zurzeit stattfindenden EM leitete sie in der Gruppenphase bereits die Partien zwischen Deutschland und Dänemark (4:0) und Nordirland und England (0:5).

