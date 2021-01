Schweizer Stürmer wechselt in die Slowakei

Der schweizerisch-brasilianische Stürmer Adler Da Silva setzt seine Karriere in der Slowakei fort.

Der 22-Jährige war bislang für Stade Nyonnais in der Promotion League aktiv, wo ihm in dieser Saison in 15 Spielen neun Treffer gelungen sind. Dadurch wurde der slowakische Erstligist FK Pohronie aufmerksam, wohin Da Silva nun vorerst bis im Sommer ausgeliehen wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FK Pohronie (@fk_pohronie)

psc 5 Januar, 2021 12:05