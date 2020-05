Scott Sutter tritt am 34. Geburtstag und mit einer bis drei Flaschen Rotwein zurück

Der frühere Schweizer Nationalspieler Scott Sutter gibt an seinem 34. Geburtstag den Rücktritt bekannt.

Der Aussenverteidiger mit Schweizer und englischem Pass hat in den sozialen Medien verkündet, dass er seine Aktivkarriere beendet: “Es ist Zeit, zurückzulehnen, eine Flasche Rotwein zu öffnen – oder drei – und darüber nachzudenken, was ich alles erlebt habe dank diesem wunderschönen Spiel.” Scott Sutter bestritt zwei Länderspiele für die Schweiz und war in der Super League für GC, YB und den FC Zürich tätig. Im März 2017 wechselte er in die nordamerikanische MLS, wo er für Orlando City und die Vancouver Whitecaps auflief.

Seit Anfang dieses Jahres ist er vereinslos, nun zieht der Abwehrspieler einen Schlussstrich unter seine Karriere.

