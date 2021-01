Seydou Doumbia wechselt nach Malta

Der langjährige Super League-Stürmer Seydou Doumbia hat einen neuen Klub gefunden – in Malta.

Seit seinem Aus beim FC Sion im März des vergangenen Jahres war der ivorischer Torjäger ohne Verein. Jetzt schliesst sich der 33-Jährige den Hamrun Spartans an. Der Verein führt die Rangliste der höchsten maltestischen Liga zurzeit mit 35 Punkten in 16 Spielen an. Doumbia unterzeichnet einen Vertrag bis Saisonende.

psc 27 Januar, 2021 13:42