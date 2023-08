FIFA eröffnet Verfahren gegen Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales

Grund dafür ist die Kuss-Affäre rund um den 46-Jährigen. Rubiales hatte Spaniens Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei den Feierlichkeiten nach dem gewonnenen WM-Final auf den Mund geküsst. "Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste", teilt der Weltverband mit.

Rubiales muss sich vor der FIFA-Disziplinarkommission verantworten. Ihm wird vorgeworfen gegen Artikel 13 des FIFA-Reglements, der mit "Beleidigendes Verhalten und Verstösse gegen die Grundsätze des Fairplay" überschrieben ist, verstossen zu haben.

"Natürlich warten wir darauf, dass etwas passiert. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Regierung handeln", sagt Präsidentschaftsminister Félix Bolaños vor der ausserordentlichen Generalversammlung des spanischen Verbandes RFEF an diesem Freitag in Madrid.

The FIFA Disciplinary Committee opens disciplinary proceedings against Luis Rubiales, President of the Spanish FA

