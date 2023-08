Keine Rücktritt: Luis Rubiales bleibt im Amt

Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales schliesst trotz der Kuss-Affäre beim WM-Final der Frauen einen Rücktritt aus.

Am Freitag kam es zu einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung des Verbands. Noch am Abend zuvor wurde erwartet und teilweise auch berichtet, dass Rubiales zurücktreten würde. Dem ist aber mitnichten so. "Ich trete nicht zurück", stellte Rubiales klar, der sich allerdings in einer längeren Ansprache beim Volk, bei den Spielerinnen und auch bei der königlichen Familie entschuldigte.

Gleichzeitig sprach der Präsident von "sozialem Mord", den die Medien begehen würden: "Diese Leute versuchen, mich öffentlich hinzurichten. Ich werde gegen diese Leute vorgehen." Der Kund auf den Muss von Jennifer Hermoso bei der Übergabe des WM-Pokals sei einvernehmlich und ohne irgendwelche sexuellen Absichten geschehen. Rubiales spricht von "falschen Feministen", die eine Kampagne fahren würden. "Um Himmels willen, was müssen Frauen denken, die tatsächlich sexuell angegriffen wurden?"

psc 25 August, 2023 14:05