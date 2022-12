Nach WM-Aus im Achtelfinale: Luis Enrique muss in Spanien gehen

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique muss nach dem Aus im WM-Achtelfinal gegen Marokko seinen Hut nehmen.

Die sportliche Führung des spanischen Verbands RFEF hat am Donnerstag entschieden, die Zukunft mit einem neuen Nationaltrainer in Angriff zu nehmen. Luis Enrique sei der Entscheid direkt nach der Sitzung mitgeteilt worden, heisst es in einer Mitteilung.

Enrique übernahm die spanische Nationalmannschaft nach der WM in Russland. Nach seinem zwischenzeitlichen Rückzug als Folge der Erkrankung und später des Todes seiner neunjährigen Tochter, kehrte er im November 2019 zurück und führte Spanien an der EM im vergangenen Jahr ins Halbfinale, wo die Iberer am späteren Sieger Italien scheiterten. Nach dem frühern Aus an der WM in Katar ist für Enrique nun Schluss. Wer ihn beerbt, ist noch offen.

