Sport-Streaming in Deutschland

Herkömmliches, lineares Fernsehen gilt heute bei vielen als altmodisch und zu unflexibel. In den vergangenen Jahren haben sich daher immer mehr Zuschauer:innen für einen Wechsel zu Streaming-Plattformen wie Amazon Prime, Netflix und Disney+ entschieden. Das gilt inzwischen nicht nur für Serien-Fans, sondern auch für Sport-Enthusiasten, denn mittlerweile gibt es auch einen Sport-Streaming-Markt.

Sport-Streaming als neuer Trend

Gerade sportliche Großveranstaltungen wie Fußballweltmeisterschaften und die Olympischen Spiele sind für viele Zuschauer:innen ein triftiger Grund, die neuen Möglichkeiten des Sport-Streamings zu erkunden.

Der Markt ist mittlerweile so stark angewachsen, dass sich einige Plattformen ausschließlich auf das Sport-Streaming spezialisiert haben. Zu den bekanntesten zählen:

WOW Live-Sport

DAZN

Magenta Sport

Welche Sportarten werden besonders oft gestreamt?

Im Fußballland Deutschland landet natürlich das englische Original auf dem ersten Platz im Sport-Streaming. Keine andere Sportart erfreut sich ähnlich großer Beliebtheit.

Doch auch andere Sportarten haben begeisterte Anhänger:innen, die gerne spannende Spiele auf Streaming-Plattformen verfolgen. Am beliebtesten waren im vergangenen Jahr:

Fußball Tennis Eishockey Darts Basketball Volleyball

Die Fußball-EM der Herren im Jahr 2021 lockte bereits viele neue Zuschauer:innen auf die unterschiedlichen Streaming-Plattformen. Neben dem Streaming ermöglichte ihnen das Internet auch, den Spielverlauf in öffentlichen Foren wie Reddit gemeinsam zu diskutieren.

Nach eigenen Angaben ist der deutsche Tennisverband der größte der Welt. Dementsprechend wenig überraschend ist es, dass der Sport viele Fans in Deutschland hat, die nicht nur selbst den Tennisschläger schwingen, sondern auch Großereignisse im Tennis verfolgen. Auch sie haben den Wechsel vom Fernsehen zum Sport-Streaming mitgemacht, womit Tennis auf dem zweiten Platz im Sport-Streaming landet.

Darts kennen viele nur als beliebtes Kneipenspiel, doch auch in Deutschland werden immer mehr Dart-Turniere ausgetragen. Mittlerweile können Dart-Spieler:innen sogar echtes Geld mit ihrer Profikarriere verdienen. Viele Menschen hat dementsprechend der Reiz gepackt und sie tragen wesentlich zu den Sport-Streaming-Zahlen bei.

In einem interessanten Blogpost hat ExpressVPN sich mit den Statistiken der größten Streaming-Plattformen im Sportbereich auseinandergesetzt.

Sport im linearen Fernsehen ist ein Auslaufprodukt

In einer Zeit, in der immer weniger Menschen zur immer selben Zeit nach Hause kommen, hat es das Fernsehen mit seinem starren Programm immer schwerer. Immer mehr Menschen verfolgen zudem internationale Sportereignisse, die nicht immer interessant genug für das gesamtdeutsche Publikum sind, um im Fernsehen übertragen zu werden.

Streaming-Plattformen dagegen bieten eine Fülle von verschiedenen Sportarten und sportlichen Großereignisse. Viele Dienste haben sich zudem auf Nischen-Sportarten spezialisiert und lassen so Fans am internationalen Turniergeschehen teilhaben, die in ihren Heimatländern weitestgehend allein mit ihrer Leidenschaft sind.

Auch ein klobiges Fernsehgerät als einziger Ausgabekanal entspricht nicht mehr unserer Zeit. Zuschauer:innen wollen ihren Lieblingssport heute auch auf ihren Laptops, Smartphones und Tablets verfolgen können.

Inzwischen sind Streaming-Dienste jedoch nicht nur flexibler, sondern sie bieten insgesamt ein besseren Paket an. Nach den Spielen oder an ihrer Stelle können Nutzer:innen sich Zusammenfassungen und Analysen anschauen und die Highlights der Spiele in kurzen Videoclips noch einmal anschauen. Während es ähnliche Angebote im Fernsehen gibt, sind diese nicht individualisierbar und damit nicht mehr attraktiv genug.

psc 12 Dezember, 2022 15:28