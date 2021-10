Top 5 Online Sport Slots 2021

Die Beliebtheit von Sport-Slots nimmt immer weiter zu. Die Sportszene war schon immer eng mit der Glücksspiel-Szene verbunden und so ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Anbieter Sport-Slots zur Verfügung stellen. Durch den steigenden Fortschritt in der Technik, werden auch die Slots immer innovativer. Dabei wird dem Spieler ein echtes Sport Feeling vermittelt.

Glücksspiel Vergleichsseiten haben sich schon lange dem Thema angenommen und liefern kompetenten Rat rund um das Thema Sport-Slots. Alle Neuerscheinungen werden genauso aufgelistet wie bereits alt bewährte Slot Releases. Diese Seite bietet alle relevanten Informationen in Sachen Sport-Slots.

Rugby Star

Wie der Name schon sagt, widmet sich dieser Slot ganz dem Thema Rugby. Der aus England stammende Mannschaftssport ist vor allem für seine Härte bekannt. Für zarte Gemüter ist dieser Sport eher nichts. Das macht aber nichts. Denn bei diesem Slot kann trotzdem jeder hautnah dabei sein und noch dazu hohe Gewinne einfahren.

Auf 5 Walzen kommt Rugby Star mit 243 Gewinnlinien daher. Mit einer RTP von 96,52% liegt der Slot im oberen Bereich. Die Wild Pass Funktion wird nach dem Zufallsprinzip ausgelöst. Bei jedem Gewinn fallen neue Symbole herunter, die wiederum einen Gewinn auslösen können. Freispiele sind ebenso vorhanden und werden bei drei Scattern ausgelöst. Für drei Scatter erhält man 15 Freispiele, für vier Scatter 20 und für fünf Scatter 25 Freispiele. Bis zu x2.400 des Einsatzes kann man hier gewinnen. Die Volatilität liegt im mittleren Bereich. Dennoch sind hohe Gewinne möglich.

Super Striker

Super Striker widmet sich ganz dem Thema Fußball. Bis zu x5.000 des Einsatzes kann man hier gewinnen. Der Slot wird von der Edelspiele Schmiede NetEnt herausgebracht und kann eine RTP von 96,04% vorweisen. Die Volatilität ist hoch. In den Freispielen wird die Multiplikator-Funktion ausgelöst. Alles, was man dafür benötigt, ist ein goldener Scatter und zwei Fußball-Scatter.

Während der Freispiele erhält man mit jedem goldenen Scatter einen Gewinn, der bis zu x50 des Einsatzes reichen kann. Zusätzlich löst das goldene Scatter-Symbol 3 zusätzliche Freispiele aus.

Auf einer 3×3 Walze kommt dieser Slot mit einer schönen Graphik daher, die das Fußball-Feeling gut einfängt.

World Darts Championship Slots

War Darts vor nicht allzu langer Zeit eher ein Sport, der nur am Rande Aufmerksamkeit erfahren hat, so hat sich das nun geändert. Mittlerweile werden Großveranstaltungen Live im Fernsehen übertragen und die Community der Darts-Begeisterten wächst weiter an.

10 Gewinnlinien hat World Darts Championship zu bieten. Das Graphik Design kann sich sehen lassen. Das Thema Darts wird hier gut eingefangen und wird vor allem Fans des Pfeil Sports gefallen. Ab zwei übereinstimmenden Symbolen gewinnt man bereits auf dem 5 Walzen Slot. Bis zu x2.000 des Einsatzes kann man an diesem Slot gewinnen. Wer es schafft, die Wild-Symbole mit dem Pfeil zu treffen, erhält Freespins.

Bicicleta

Bei diesem Slot kann man mit seinen Lieblings-Fußballspielern in das virtuelle Match einsteigen. Fußball-Fans werden schnell erkennen, um welche Stars es sich hier handelt. Aber auch für alle Slot-Liebhaber, die mit dem Thema nur wenig anfangen können, ist dieser Spielautomat empfehlenswert, da er auch ohne Fußball-Kenntnisse Spaß macht.

Die Symbole dieses Slots sind Fußball-Stars, Kartensymbole und ein Freespin-Scatter in Form eines Fußballs. Mit 25 Gewinnlinien wurde Bicicleta ausgestattet. Ab drei Scatter-Symbolen gelangt man in die Freispiele. Bis zu 24 Freispiele sind möglich. Auch eine sticky Wilds-Funktion hat der Slot zu bieten. Der Spielehersteller Yggdrasil ist für seine innovativen Ideen bekannt und das kennt man diesem Slot auch an. Zwar gibt es durchaus bessere Slots, Fußball-Fans kommen aber trotzdem voll und ganz auf ihre Kosten. Die RTP beträgt 96,3% und bewegt sich damit im oberen Feld.

Champions Cup

Champions Cup ist das beste Beispiel dafür, wie Innovation auszusehen hat. Fußball-Fans werden mit diesem Slot ihren Spaß haben. Das eigene Team zum Sieg führen und die Sieger-Trophäe zu ergattern. Genau darum geht es bei Champions Cup. Man wählt das Land aus, mit dem man spielen möchte, und schon kann das Spiel beginnen.

Auf einer 5×3 Walze wird in realistischer 3D-Graphik das Spielgeschehen angezeigt. In den Freispielen muss man vier Runden gewinnen, um an einen Gewinn von x500 zu kommen. Doch nicht nur Freispiele hat Champions Cup zu bieten. Die Bonus Funktion löst die Penalty Shootouts aus, bei der man einen Multiplikator erhalten kann. Dabei schießt man per Elfmeter auf das Tor und kann einen der fünf Punkte auswählen, in welche Richtung der Ball gehen soll. Wenn es der Torwart nicht schafft, den Ball zu halten, dann winken nette Gewinne. Mit einer RTP von 96,82% bietet dieser Slot hohe Gewinnchancen.

Fazit

Sport-Slots erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass viele namhafte Spielehersteller sich diesem Thema angenommen haben. Egal ob Fußball oder Darts, beinahe jede Sportart erhält seinen Ableger in der Glücksspiel Branche. Daher wird besonders darauf geachtet, dem Spieler ein möglichst realitätsnahes Erlebnis zu bieten, bei man das Gefühl hat, mittendrin im Spielgeschehen zu sein. Aber nicht nur Slots widmen sich dem Thema Sport, sondern auch das beliebte Kesselspiel Roulette hat bereits seinen eigenen Ableger bekommen.

Auch in Zukunft kommen noch einige Neuerscheinungen auf uns zu. Es bleibt gespannt abzuwarten, was sich die Spielehersteller noch alles überlegen werden, um den Sport-Fans das beste Spielerlebnis zu ermöglichen.

psc 5 Oktober, 2021 15:37