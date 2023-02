Ex-Super-League-Coach Jacobacci übernimmt den TSV 1860 München

Maurizio Jacobacci hat offenbar einen neuen Job gefunden: Beim TSV 1860 München soll er bis Sommer den Trainerposten übernehmen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht es Maurizio Jacobacci in die 3. deutsche Liga zum TSV 1860 München. Der in Bern geborene 60-jährige Italiener wird angeblich am Sonntagabend seinen Vertrag bis Ende Juni unterzeichnen und demnach schon am Montag sein erstes Training beim Traditionsverein leiten.

Für die Münchner Löwen geht damit die wochenlange Suche nach einem Nachfolger des Ende Januar freigestellten Michael Köllner zu Ende. Jacobacci soll 1860 bestenfalls in die 2. Bundesliga führen. In der Schweiz gilt er jedenfalls als Aufstiegsexperte (vier Aufstiege) und stand mit dem FC Lugano sogar schon in der Europa League. Zuletzt stand der einstige Stürmer für knapp zwei Monate in Tunesien beim CS Sfaxien unter Vertrag, wurde Anfang Februar jedoch nach nur acht Spielen wieder entlassen.

adk 25 Februar, 2023 17:15